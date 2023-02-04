В Турции после землетрясения взорвался газопровод

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В турецкой провинции Хатай взорвался газопровод. Пожар вспыхнул в двух местах, пишет агентство Ihlas.Сообщается, что между очагами возгорания около 3 км.Предположительно, взрыв произошел в результате мощного землетрясения (провинция расположена в 150 км от эпицентра).Ранее местные СМИ сообщили, что в результате ЧП разрушена историческая крепость Газиантепа в Турции.Данные о многочисленных жертвах и разрушениях поступают каждый час. По последней информации, в Турции погибли более 170 человек, в Сирии — более 230.