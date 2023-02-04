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В Турции после землетрясения взорвался газопровод
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В турецкой провинции Хатай взорвался газопровод. Пожар вспыхнул в двух местах, пишет агентство Ihlas.
Сообщается, что между очагами возгорания около 3 км.
Предположительно, взрыв произошел в результате мощного землетрясения (провинция расположена в 150 км от эпицентра).
Ранее местные СМИ сообщили, что в результате ЧП разрушена историческая крепость Газиантепа в Турции.
Данные о многочисленных жертвах и разрушениях поступают каждый час. По последней информации, в Турции погибли более 170 человек, в Сирии — более 230.
Сообщается, что между очагами возгорания около 3 км.
Предположительно, взрыв произошел в результате мощного землетрясения (провинция расположена в 150 км от эпицентра).
Ранее местные СМИ сообщили, что в результате ЧП разрушена историческая крепость Газиантепа в Турции.
Данные о многочисленных жертвах и разрушениях поступают каждый час. По последней информации, в Турции погибли более 170 человек, в Сирии — более 230.
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