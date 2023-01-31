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Житель Уфы убил своих сыновей и покончил с собой
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Уфе 41-летний мужчина убил двух своих сыновей и покончил с собой. Об этом сообщает СУ СК по региону.
По данным следствия, убийство произошло рано утром 3 февраля в квартире подозреваемого. Мальчикам было 13 и 7 лет.
При этом жена злоумышленника с 10-летней дочкой успели убежать.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних. Обстоятельства устанавливаются.
По данным следствия, убийство произошло рано утром 3 февраля в квартире подозреваемого. Мальчикам было 13 и 7 лет.
При этом жена злоумышленника с 10-летней дочкой успели убежать.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних. Обстоятельства устанавливаются.
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