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В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в стрельбе около торгового центра
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ростове-на-Дону полиция задержала подозреваемого в стрельбе около торгового центра.
По данным регионального главка МВД, им оказался 50-летний житель города Азова, бывший сотрудник торгового центра.
Его задержали в одной из гостиниц при силовой поддержке бойцов спецподразленения «Гром», сообщили в пресс-службе ведомства.
Стрельба возле торгового центра произошла накануне. «К моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле. В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Полиция изъяла у подозреваемого охотничье оружие. Его мотивы устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
По данным регионального главка МВД, им оказался 50-летний житель города Азова, бывший сотрудник торгового центра.
Его задержали в одной из гостиниц при силовой поддержке бойцов спецподразленения «Гром», сообщили в пресс-службе ведомства.
Стрельба возле торгового центра произошла накануне. «К моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле. В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Полиция изъяла у подозреваемого охотничье оружие. Его мотивы устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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