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На Сахалине столкнулись школьный автобус и бензовоз, есть пострадавшие
Россия и мир
Фото: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области
На Сахалине в ДТП с участием школьного автобуса, бензовоза, грузовика и легкового автомобиля пострадали дети.
Авария произошла 3 февраля на участке автодороги Южно-Сахалинск – Холмск. По предварительным данным МВД, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся со школьным автобусом «Citroen Jumper». После на автобус и легковушку наехали бензовоз и грузовик.
В момент ДТП в автобусе находилось 11 детей.
«В результате ДТП 8 несовершеннолетних пассажиров школьного автобуса в возрасте от 7 до 14 лет, а также 30-летние водитель и пассажир автомобиля «Honda Vezel» получили телесные повреждения. Все они с места происшествия госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
На место аварии выехал городской прокурор. Прокуратура проверит действия должностных лиц, ответственных за перевозку детей, а также действия организации, ответственной за состояние автомобильной дороги.
Авария произошла 3 февраля на участке автодороги Южно-Сахалинск – Холмск. По предварительным данным МВД, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся со школьным автобусом «Citroen Jumper». После на автобус и легковушку наехали бензовоз и грузовик.
В момент ДТП в автобусе находилось 11 детей.
«В результате ДТП 8 несовершеннолетних пассажиров школьного автобуса в возрасте от 7 до 14 лет, а также 30-летние водитель и пассажир автомобиля «Honda Vezel» получили телесные повреждения. Все они с места происшествия госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
На место аварии выехал городской прокурор. Прокуратура проверит действия должностных лиц, ответственных за перевозку детей, а также действия организации, ответственной за состояние автомобильной дороги.
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