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Президент Болгарии распустил парламент и назначил дату выборов

12.38 Четверг, 2 февраля 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Президент Болгарии распустил парламент и назначил технический кабинет во главе с Гылыбом Доневым.

Глава государства также назначил парламентские выборы на 2 апреля 2023 года. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

Другим указом президент утвердил состав временного правительства, которое приступит к обязанностям с 3 февраля 2023 года.

Добавим, что речь идет о 48-м созыве Народного собрания Болгарии. В августе прошлого года по решению президента было распущено 47-е Народное собрание и был назначен технический кабинет министров (его главой также был объявлен Гылыб Донев).

Напомним, в 2021 году в Болгарии, которая находится в затяжном политическом кризисе, три раза проводились парламентские выборы.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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