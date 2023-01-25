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Президент Болгарии распустил парламент и назначил дату выборов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Президент Болгарии распустил парламент и назначил технический кабинет во главе с Гылыбом Доневым.
Глава государства также назначил парламентские выборы на 2 апреля 2023 года. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.
Другим указом президент утвердил состав временного правительства, которое приступит к обязанностям с 3 февраля 2023 года.
Добавим, что речь идет о 48-м созыве Народного собрания Болгарии. В августе прошлого года по решению президента было распущено 47-е Народное собрание и был назначен технический кабинет министров (его главой также был объявлен Гылыб Донев).
Напомним, в 2021 году в Болгарии, которая находится в затяжном политическом кризисе, три раза проводились парламентские выборы.
Глава государства также назначил парламентские выборы на 2 апреля 2023 года. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.
Другим указом президент утвердил состав временного правительства, которое приступит к обязанностям с 3 февраля 2023 года.
Добавим, что речь идет о 48-м созыве Народного собрания Болгарии. В августе прошлого года по решению президента было распущено 47-е Народное собрание и был назначен технический кабинет министров (его главой также был объявлен Гылыб Донев).
Напомним, в 2021 году в Болгарии, которая находится в затяжном политическом кризисе, три раза проводились парламентские выборы.
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