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В Лондоне проходит крупнейшая за последние десятилетия забастовка
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На улицы Лондона вышли тысячи людей, чтобы принять участие в крупнейшей за последние десятилетия забастовке в Великобритании.
Учителя и государственные служащие отправились в центр столицы, чтобы пройти маршем возле Даунинг-стрит, пишет Independent.
Также, по данным издания, в этот день преподаватели университетов, водители автобусов, машинисты поездов и охранники в семи профсоюзах прекратили работу.
Ожидается, что в забастовке примут участие около 200 000 учителей. Издание со ссылкой на Национальный союз образования сообщает, что в 85% школ будут закрыты классы. Около 100 000 государственных служащих из более чем 120 ведомств присоединяются к акциям.
Участники забастовки, которую анонсировали несколькими днями ранее, требуют повышения заработной платы выше уровня инфляции, «поскольку Великобритания столкнулась с кризисом стоимости жизни».
Учителя и государственные служащие отправились в центр столицы, чтобы пройти маршем возле Даунинг-стрит, пишет Independent.
Также, по данным издания, в этот день преподаватели университетов, водители автобусов, машинисты поездов и охранники в семи профсоюзах прекратили работу.
Ожидается, что в забастовке примут участие около 200 000 учителей. Издание со ссылкой на Национальный союз образования сообщает, что в 85% школ будут закрыты классы. Около 100 000 государственных служащих из более чем 120 ведомств присоединяются к акциям.
Участники забастовки, которую анонсировали несколькими днями ранее, требуют повышения заработной платы выше уровня инфляции, «поскольку Великобритания столкнулась с кризисом стоимости жизни».
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