Возрастное ограничение 18+
В Самарской области задержана председатель Счетной палаты
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана по делу о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).
Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, не уточняя деталей уголовного дела. Он опубликовал сообщение в телеграм-канале с пометкой «срочно».
«Уголовное дело возбуждено ГСУ при ГУ МВД Самарской области. Подробности позже», — написал депутат.
Официальных комментариев от СК и МВД пока нет.
На сайте Счетной палаты региона указано, что Дуброва была назначена на должность 11 марта 2019 года.
Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, не уточняя деталей уголовного дела. Он опубликовал сообщение в телеграм-канале с пометкой «срочно».
«Уголовное дело возбуждено ГСУ при ГУ МВД Самарской области. Подробности позже», — написал депутат.
Официальных комментариев от СК и МВД пока нет.
На сайте Счетной палаты региона указано, что Дуброва была назначена на должность 11 марта 2019 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
После доноса депутата Альшевских на создателя сайта о Екатеринбурге возбудили дело по статье о дискредитации
26 января 2023
26 января 2023
Врача в Сысерти обвиняют в мошенничестве на 1,5 млн рублей
25 января 2023
25 января 2023