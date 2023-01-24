Российские электромобили Evolute поступили в таксопарки

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Электромобили Evolute уже поступили в парки такси и агрегаторов такси. Об этом рассказал управляющий партнер компании-производителя «Моторинвест» Андрей Резников в интервью ТАСС.«Да, у нас действительно подписаны документы с некоторыми компаниями по поставкам электромобилей. Наши первые автомобили уже можно найти среди таксопарков, которые в том числе берут заказы агрегаторов, например "Яндекс.Такси". Но хочу сказать, что, наверное, основной выбор делает не сервис или агрегатор, а каршеринговый или таксомоторный парк. И у нас несколько кейсов уже есть, например, 180 машин — я думаю, сейчас это крупнейший парк в России по электротакси — уже закупили в декабре, в Нижнем Новгороде очень активно развивается программа по инфраструктуре. Там около 50 станций с участием госкорпорации "Роснано" установлено, то есть очень высокая плотность», – цитирует ТАСС Резникова.Резников также рассказал, что в 2023 году планируется продать более шести тысяч электрокаров. Кроме того, на заводе могут выпустить пять новых моделей уже в этом году, среди которых минивэн, кроссовер и кросс-купе.