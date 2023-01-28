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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Безлюдовка, есть раненые

13.09 Понедельник, 30 января 2023
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Безлюдовка.

«В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией», — написал Гладков в телеграм-канале.

Медицинские и оперативные службы выехали на место.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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