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В регионах Сибири долг перед предпринимателями по госконтрактам превысил 3 млрд рублей
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Сибири в прошлом году перед предпринимателями по исполненным ими государственным и муниципальным контрактам после прокурорского вмешательства была выплачена задолженность на сумму 3,59 млрд руб. Об этом сообщает прокуратура.
Так, например, новосибирские больницы в минувшем году задолжали почти 24 миллиона рублей по 190 контрактам, главе регионального минздрава внесено представление. Задолженность по исполненным предпринимателями контрактам, которая образовалась у подведомственных учреждений министерства, погашена в полном объеме, сообщает прокуратура.
В Алтайском крае «Городская больница № 2, г. Рубцовск» выплатила задолженность по госконтрактам перед 83 хозяйствующими субъектами (более 40 млн руб), главврач был привлечен к административной ответственности.
В Кемерово главврачу ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского» было внесено представление в связи с долгом в 60 млн рублей.
В Красноярском крае пенитенциарные учреждения ГУФСИН выплатили задолженность перед предпринимателям на сумму в 88 млн руб.
В Иркутской области муниципалитет выплатил долг в 64 млн рублей (предприниматель выполнял работы по инженерной защите села «от негативного воздействия вод реки Ока»).
В Омске более 60 млн рублей задолжало «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (речь о контрактах на поставку технической соли и дорожного битума).
По состоянию на начало 2023 года задолженность по государственным и муниципальным контрактам в регионах Сибири составляет 235 млн рублей, сообщили в прокуратуре.
Так, например, новосибирские больницы в минувшем году задолжали почти 24 миллиона рублей по 190 контрактам, главе регионального минздрава внесено представление. Задолженность по исполненным предпринимателями контрактам, которая образовалась у подведомственных учреждений министерства, погашена в полном объеме, сообщает прокуратура.
В Алтайском крае «Городская больница № 2, г. Рубцовск» выплатила задолженность по госконтрактам перед 83 хозяйствующими субъектами (более 40 млн руб), главврач был привлечен к административной ответственности.
В Кемерово главврачу ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского» было внесено представление в связи с долгом в 60 млн рублей.
В Красноярском крае пенитенциарные учреждения ГУФСИН выплатили задолженность перед предпринимателям на сумму в 88 млн руб.
В Иркутской области муниципалитет выплатил долг в 64 млн рублей (предприниматель выполнял работы по инженерной защите села «от негативного воздействия вод реки Ока»).
В Омске более 60 млн рублей задолжало «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (речь о контрактах на поставку технической соли и дорожного битума).
По состоянию на начало 2023 года задолженность по государственным и муниципальным контрактам в регионах Сибири составляет 235 млн рублей, сообщили в прокуратуре.
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