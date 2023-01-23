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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР на территории России. Это следует из данных сервиса для проверки ограничения доступа к ресурсам.
Доступ ограничивается к сайтам cia.gov и fbi.gov. В результатах поиска при этом указано, что доступ «ограничивается к сайту». По чьему требованию ограничен доступ, не уточняется.
По информации ТАСС, доступ к сайтам ЦРУ и ФБР ограничен «за распространение фейков». В РИА Новости причиной ограничения доступа назвали «распространение недостоверной общественно значимой информации».
Доступ ограничивается к сайтам cia.gov и fbi.gov. В результатах поиска при этом указано, что доступ «ограничивается к сайту». По чьему требованию ограничен доступ, не уточняется.
По информации ТАСС, доступ к сайтам ЦРУ и ФБР ограничен «за распространение фейков». В РИА Новости причиной ограничения доступа назвали «распространение недостоверной общественно значимой информации».
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