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Магаданская прокуратура проводит проверку после обрушения потолка в новой школе
Россия и мир
Фото: страница в ВК Министерства образования Магаданской области
Прокуратура Магаданской области проверяет качество строительных работ в новой школе поселка Ола, открытой меньше месяца назад.
Ранее в сети появились сообщения, что в одном из кабинетов обрушился потолок.
«По предварительной информации причиной инцидента стал человеческий фактор. Электрик производил замену светильников и слабо закрепил подвесы, что привело к обвалу 1,5 кв. метров потолка», — сообщили в ведомстве. При этом добавили, что «при визуальном осмотре повреждений потолочных конструкций не установлено».
Прокуратура совместно с представителями заказчика и подрядчика проводит проверку качества строительных работ в школе (ранее в региональном Министерстве образования сообщали, что застройщик — «ПО Уральский оптико-механический завод»). Признаков угрозы безопасности учащихся и педагогов «в настоящее время не усматривается», утверждают в ведомстве.
«Согласен, школа в поселке Ола действительно получилась отличная! Надо учиться менять лампочки», — написал в телеграм-канале губернатор Магаданской области Сергей Носов, не приводя подробности.
Ранее местные власти заявляли, что новой школе в маленьком поселке, расположенном в 30 км от Магадана, «могут позавидовать и в Москве». Трехэтажную школу, в которой оборудованы 45 кабинетов, открыли 30 декабря. В ней, в том числе, есть три спортивных зала, столовая на 460 человек, медицинский блок, технопарк.
В церемонии открытия принимали участие губернатор, члены регионального правительства, с видеопоздравлением выступал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Ранее в сети появились сообщения, что в одном из кабинетов обрушился потолок.
«По предварительной информации причиной инцидента стал человеческий фактор. Электрик производил замену светильников и слабо закрепил подвесы, что привело к обвалу 1,5 кв. метров потолка», — сообщили в ведомстве. При этом добавили, что «при визуальном осмотре повреждений потолочных конструкций не установлено».
Прокуратура совместно с представителями заказчика и подрядчика проводит проверку качества строительных работ в школе (ранее в региональном Министерстве образования сообщали, что застройщик — «ПО Уральский оптико-механический завод»). Признаков угрозы безопасности учащихся и педагогов «в настоящее время не усматривается», утверждают в ведомстве.
«Согласен, школа в поселке Ола действительно получилась отличная! Надо учиться менять лампочки», — написал в телеграм-канале губернатор Магаданской области Сергей Носов, не приводя подробности.
Ранее местные власти заявляли, что новой школе в маленьком поселке, расположенном в 30 км от Магадана, «могут позавидовать и в Москве». Трехэтажную школу, в которой оборудованы 45 кабинетов, открыли 30 декабря. В ней, в том числе, есть три спортивных зала, столовая на 460 человек, медицинский блок, технопарк.
В церемонии открытия принимали участие губернатор, члены регионального правительства, с видеопоздравлением выступал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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