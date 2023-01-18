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В МИД Азербайджана подтвердили вооруженное нападение на посольство в Иране
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В МИД Азербайджана подтвердили вооруженное нападение на посольство в Иране.
В ведомстве сообщили, что нападение произошло 27 января около 8:30 утра по бакинскому времени.
«Нападавший атаковал пост охраны из автоматического оружия марки Калашников, убив начальника службы охраны. Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное», — сообщает телеграм-канал МИД.
Ранее местные СМИ сообщили о нападении на посольство в Тегеране.
В ведомстве сообщили, что нападение произошло 27 января около 8:30 утра по бакинскому времени.
«Нападавший атаковал пост охраны из автоматического оружия марки Калашников, убив начальника службы охраны. Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное», — сообщает телеграм-канал МИД.
Ранее местные СМИ сообщили о нападении на посольство в Тегеране.
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