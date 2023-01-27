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На посольство Азербайджана в Иране совершено нападение, есть погибший
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение.
Об этом сообщает азербайджанское издание Trend.
По данным СМИ, в результате нападения погиб глава службы безопасности посольства Азербайджана в Иране Орхан Аскеров. Судя по опубликованным кадрам, есть также как минимум один пострадавший. Медики оказывают ему помощь.
Подробности ЧП не приводятся. Информация уточняется.
Об этом сообщает азербайджанское издание Trend.
По данным СМИ, в результате нападения погиб глава службы безопасности посольства Азербайджана в Иране Орхан Аскеров. Судя по опубликованным кадрам, есть также как минимум один пострадавший. Медики оказывают ему помощь.
Подробности ЧП не приводятся. Информация уточняется.
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