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СМИ: в Москве задержан начальник управления Федеральной таможенной службы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Москве задержан начальник центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрий Васильев, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, Васильева подозревают во взяточничестве и хищении с господрядов. Он доставлен в Следственный комитет.
В пресс-службе ФТС факт задержания подтвердили, пишут «Ведомости». Подробности уголовного дела не сообщаются.
Ожидается, мера пресечения Васильеву будет избрана в ближайшее время.
По данным агентства, Васильева подозревают во взяточничестве и хищении с господрядов. Он доставлен в Следственный комитет.
В пресс-службе ФТС факт задержания подтвердили, пишут «Ведомости». Подробности уголовного дела не сообщаются.
Ожидается, мера пресечения Васильеву будет избрана в ближайшее время.
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