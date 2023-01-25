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В Италии на треть подорожала пицца «Маргарита»
Россия и мир
Стоимость приготовления пиццы «Маргарита» увеличилась на 30 процентов в декабре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом ранее. Из-за высокой инфляции и увеличения цен на энергоресурсы каждый из ингредиентов выросли в цене, передает Bloomberg.
Так, сыр моцарелла подорожал на 27 процентов, а мука на 22.
«Маргарита» считается классической и одной из самых популярных итальянских пицц. Ее основные ингредиенты – томаты, базилик, сыр.
Так, сыр моцарелла подорожал на 27 процентов, а мука на 22.
«Маргарита» считается классической и одной из самых популярных итальянских пицц. Ее основные ингредиенты – томаты, базилик, сыр.
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