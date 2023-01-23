В Индии арестовывают студентов за просмотр документального фильма о премьер-министре

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Студенты, которые посмотрели документальный фильм о действующем премьер-министре Индии Нарендре Моди, подверглись аресту. Об этом сообщают американские СМИ, в том числе Foreign Policy.По данным издания, задержаны или арестованы десятки студентов университета имени Джавахарлала Неру и Национального исламского университета.Сообщается, что в кварталах вузов даже отключали электричество в дни возможного просмотра фильма.Сам фильм запрещен к распространению в Индии. В нем рассказывается версия о роли Моди в подавлении межрелигиозных протестов в Индии в 2002 году.