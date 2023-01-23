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В Индии арестовывают студентов за просмотр документального фильма о премьер-министре
Россия и мир
Студенты, которые посмотрели документальный фильм о действующем премьер-министре Индии Нарендре Моди, подверглись аресту. Об этом сообщают американские СМИ, в том числе Foreign Policy.
По данным издания, задержаны или арестованы десятки студентов университета имени Джавахарлала Неру и Национального исламского университета.
Сообщается, что в кварталах вузов даже отключали электричество в дни возможного просмотра фильма.
Сам фильм запрещен к распространению в Индии. В нем рассказывается версия о роли Моди в подавлении межрелигиозных протестов в Индии в 2002 году.
По данным издания, задержаны или арестованы десятки студентов университета имени Джавахарлала Неру и Национального исламского университета.
Сообщается, что в кварталах вузов даже отключали электричество в дни возможного просмотра фильма.
Сам фильм запрещен к распространению в Индии. В нем рассказывается версия о роли Моди в подавлении межрелигиозных протестов в Индии в 2002 году.
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