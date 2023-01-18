В Подмосковье на берегу реки обнаружили боевой заряженный огнемет

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Реактивный пехотный огнемет «Шмель» на берегу реки Уча в городе Пушкино обнаружил местный житель. Он сообщил о находке в экстренные службы. Оружие оказалось заряженным, пишет «МК», ссылаясь на данные телеграм-канала Shot.В самом телеграм-канале уточняют, что «Шмель» - смертоносное оружие.«Внутри контейнера с рукояткой — термобарический снаряд с жидким взрывчатым веществом. При контакте с целью оно распыляется как аэрозоль и взрывается. Принцип действия тот же, что у реактивных комплексов "Солнцепек"», - утверждается в канале.В экстренных службах пока не уточнили, каким образом оружие попало на берег реки Уча в Пушкино.