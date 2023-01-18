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В Подмосковье на берегу реки обнаружили боевой заряженный огнемет
Россия и мир
Реактивный пехотный огнемет «Шмель» на берегу реки Уча в городе Пушкино обнаружил местный житель. Он сообщил о находке в экстренные службы. Оружие оказалось заряженным, пишет «МК», ссылаясь на данные телеграм-канала Shot.
В самом телеграм-канале уточняют, что «Шмель» - смертоносное оружие.
«Внутри контейнера с рукояткой — термобарический снаряд с жидким взрывчатым веществом. При контакте с целью оно распыляется как аэрозоль и взрывается. Принцип действия тот же, что у реактивных комплексов "Солнцепек"», - утверждается в канале.
В экстренных службах пока не уточнили, каким образом оружие попало на берег реки Уча в Пушкино.
В самом телеграм-канале уточняют, что «Шмель» - смертоносное оружие.
«Внутри контейнера с рукояткой — термобарический снаряд с жидким взрывчатым веществом. При контакте с целью оно распыляется как аэрозоль и взрывается. Принцип действия тот же, что у реактивных комплексов "Солнцепек"», - утверждается в канале.
В экстренных службах пока не уточнили, каким образом оружие попало на берег реки Уча в Пушкино.
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