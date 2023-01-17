Отдых в Турции и Египте стал недоступен для россиян со средним доходом

– прокомментировала исполнительный директора Ассоциации АТОР Майя Ломидзе.

«Сейчас сложно выделить группу бюджетных зарубежных направлений. Подорожало все. Подорожало примерно в два раза. Направлений доступно не так много. Но Турция и Египет, даже несмотря на рост цен, все равно лидируют по объему [продаж]»,