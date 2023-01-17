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Отдых в Турции и Египте стал недоступен для россиян со средним доходом
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Одни из популярных заграничных направлений для отдыха стали недоступными для россиян со средним доходом. В 2023 году стоимость отпуска в Турции и Египте выросла почти на 200%. Такие данные приводят эксперты «Новых известий».
Главной причиной такого роста цен стало сокращение рейсов. Желающих провести отпуск за границей много, а лететь на курорты не на чем.
Туристические агентства сейчас надеются, что большой январский скачок является лишь следствием новогоднего спроса и что позже цены станут более доступными для российских туристов.
Напомним, что с 1 ноября 2022 года власти Турции запретили российским авиакомпаниям полеты на самолетах с так называемой двойной регистрацией.
Главной причиной такого роста цен стало сокращение рейсов. Желающих провести отпуск за границей много, а лететь на курорты не на чем.
«Сейчас сложно выделить группу бюджетных зарубежных направлений. Подорожало все. Подорожало примерно в два раза. Направлений доступно не так много. Но Турция и Египет, даже несмотря на рост цен, все равно лидируют по объему [продаж]»,
– прокомментировала исполнительный директора Ассоциации АТОР Майя Ломидзе.
Туристические агентства сейчас надеются, что большой январский скачок является лишь следствием новогоднего спроса и что позже цены станут более доступными для российских туристов.
Напомним, что с 1 ноября 2022 года власти Турции запретили российским авиакомпаниям полеты на самолетах с так называемой двойной регистрацией.
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