РБК: Турция с 1 ноября запретила полеты российских самолетов с двойной регистрацией
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов возросла (например, в Египет — на 20-30 минут). При этом, как утверждают в отрасли, это не повлияло на стоимость туров.
Минтранс намерен в ближайшее время провести переговоры с Турцией по данному вопросу, пишет РБК.
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