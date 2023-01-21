В Феодоровской церкви Кирова произошёл крупный пожар





– рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области. «На месте пожара работали 35 человек, 12 единиц техники. На тушение было подано 6 пожарных стволов, работало 3 звена газодымозащитников»,

Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Кирове в Церкви Феодоровской иконы Божей Матери произошёл крупный пожар. По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет.Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 01.38. Лишь в 06.00 огнеборцам удалось локализировать его на площади 225 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Причина пожара на данный момент неизвестна. Её будут устанавливать дознаватели МЧС.