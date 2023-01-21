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В Феодоровской церкви Кирова произошёл крупный пожар
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС России по Кировской области
Этой ночью в Кирове в Церкви Феодоровской иконы Божей Матери произошёл крупный пожар. По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет.
Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 01.38. Лишь в 06.00 огнеборцам удалось локализировать его на площади 225 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Причина пожара на данный момент неизвестна. Её будут устанавливать дознаватели МЧС.
Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 01.38. Лишь в 06.00 огнеборцам удалось локализировать его на площади 225 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
«На месте пожара работали 35 человек, 12 единиц техники. На тушение было подано 6 пожарных стволов, работало 3 звена газодымозащитников»,
– рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области.
Фото: ГУ МЧС России по Кировской области
Причина пожара на данный момент неизвестна. Её будут устанавливать дознаватели МЧС.
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