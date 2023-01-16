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В Кремле не обсуждают ограничения на выезд из страны для россиян
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном введении новых ограничений на выезд из страны для россиян, ответил, что в Кремле это не обсуждается.
Напомним, что сегодня в комитете Госдумы по транспорту заявили, что предложение об обязательном бронировании даты и времени пересечения границы на машине касается только грузовых автоперевозок.
«Нет, в Кремле не обсуждается»,
– приводит слова Пескова ТАСС.
Напомним, что сегодня в комитете Госдумы по транспорту заявили, что предложение об обязательном бронировании даты и времени пересечения границы на машине касается только грузовых автоперевозок.
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