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В комитете Госдумы по транспорту объяснили предложение бронировать дату пересечения границы

13.52 Вторник, 24 января 2023
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В комитете Госдумы по транспорту заявили, что предложение об обязательном бронировании даты и времени пересечения границы на машине касается только грузовых автоперевозок. Об этом глава комитета Евгений Москвичев сказал РБК.

«Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10-15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них [водителей] есть семьи – жены, дети – поэтому устраняем эту проблему»,

– объяснил Москвичев


По его словам, приложение, в котором должно проходить резервирование даты и времени пересечения границы грузовиками, уже готово. Там любой переводчик сможет записаться на то время, к которому он подъедет.

«Подъезд к пункту пропуска будет "зеленая улица", полоса отдельная. И он [водитель] дальше, в течение 20 минут пройдет границу и поедет дальше. И по 10-15 дней [не будет ждать]»,

– приводят слова Москвичева в издании.


Напомним, что поправки к закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», которые обязывают предварительно резервировать дату и время для пересечения российской границы на автотранспорте, были ранее внесены в Госдуму самим Москвичевым.

Изменения в законодательстве должны будут заработать с 1 марта.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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