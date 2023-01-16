В комитете Госдумы по транспорту объяснили предложение бронировать дату пересечения границы

– объяснил Москвичев

«Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10-15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них [водителей] есть семьи – жены, дети – поэтому устраняем эту проблему»,