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В комитете Госдумы по транспорту объяснили предложение бронировать дату пересечения границы
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В комитете Госдумы по транспорту заявили, что предложение об обязательном бронировании даты и времени пересечения границы на машине касается только грузовых автоперевозок. Об этом глава комитета Евгений Москвичев сказал РБК.
По его словам, приложение, в котором должно проходить резервирование даты и времени пересечения границы грузовиками, уже готово. Там любой переводчик сможет записаться на то время, к которому он подъедет.
Напомним, что поправки к закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», которые обязывают предварительно резервировать дату и время для пересечения российской границы на автотранспорте, были ранее внесены в Госдуму самим Москвичевым.
Изменения в законодательстве должны будут заработать с 1 марта.
«Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10-15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них [водителей] есть семьи – жены, дети – поэтому устраняем эту проблему»,
– объяснил Москвичев
По его словам, приложение, в котором должно проходить резервирование даты и времени пересечения границы грузовиками, уже готово. Там любой переводчик сможет записаться на то время, к которому он подъедет.
«Подъезд к пункту пропуска будет "зеленая улица", полоса отдельная. И он [водитель] дальше, в течение 20 минут пройдет границу и поедет дальше. И по 10-15 дней [не будет ждать]»,
– приводят слова Москвичева в издании.
Напомним, что поправки к закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», которые обязывают предварительно резервировать дату и время для пересечения российской границы на автотранспорте, были ранее внесены в Госдуму самим Москвичевым.
Изменения в законодательстве должны будут заработать с 1 марта.
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