В России на 5% снизились продажи продуктов питания

– передает слова председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева издание.

«Согласно предварительным оценкам крупнейших ритейлеров, продажи продовольственных товаров в натуральном выражении сократились в торговых сетях в 2022 году по сравнению с 2021-м максимум на 5%»,