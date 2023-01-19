Возрастное ограничение 18+
В России на 5% снизились продажи продуктов питания
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В 2022 году россияне стали меньше тратить на продукты питания, отказываясь от дорогих деликатесов и ограничиваясь самыми необходимыми и дешевыми товарами. В результате оборот торговли в крупнейших сетях по итогам прошлого года сократился на 5% в натуральном выражении.
Такие данные приводят «Известия», ссылаясь на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).
По его словам, наиболее заметное снижение компании наблюдали в категории газированных напитков – их продажи в среднем по году сократились почти на 10%. Также снизилась реализация питьевых йогуртов и творожных десертов. При этом был отмечен рост в категории «ЗОЖ-товаров» (фруктов, овощей, диетических круп) и пива.
Такие данные приводят «Известия», ссылаясь на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).
«Согласно предварительным оценкам крупнейших ритейлеров, продажи продовольственных товаров в натуральном выражении сократились в торговых сетях в 2022 году по сравнению с 2021-м максимум на 5%»,
– передает слова председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева издание.
По его словам, наиболее заметное снижение компании наблюдали в категории газированных напитков – их продажи в среднем по году сократились почти на 10%. Также снизилась реализация питьевых йогуртов и творожных десертов. При этом был отмечен рост в категории «ЗОЖ-товаров» (фруктов, овощей, диетических круп) и пива.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
За год аэропорт Кольцово обслужил 5,8 миллиона пассажиров
17 января 2023
17 января 2023