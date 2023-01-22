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В Новосибирской области четыре человека погибли в аварии со «скорой»
Россия и мир
Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области
Сегодня утром в Новосибирской области произошла жуткая авария с участием машины скорой помощи. В результате неё четыре человека погибли и трое пострадали.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, водитель «скорой» ехал с включенными проблесковыми маячками, когда произошла авария. В какой-то момент он врезался в ограждение, от удара автомобиль откинуло на встречную полосу, где впоследствии произошло столкновение с Mitsubishi. После этого машина скорой помощи загорелась.
В аварии погибли водитель Mitsubishi, его пассажир, а также два пассажира скорой. Два пассажира Mitsubishi и водитель скорой были госпитализированы. Их личности, характер и тяжесть травм уточняются.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, водитель «скорой» ехал с включенными проблесковыми маячками, когда произошла авария. В какой-то момент он врезался в ограждение, от удара автомобиль откинуло на встречную полосу, где впоследствии произошло столкновение с Mitsubishi. После этого машина скорой помощи загорелась.
В аварии погибли водитель Mitsubishi, его пассажир, а также два пассажира скорой. Два пассажира Mitsubishi и водитель скорой были госпитализированы. Их личности, характер и тяжесть травм уточняются.
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