В Новосибирской области четыре человека погибли в аварии со «скорой»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Новосибирской области произошла жуткая авария с участием машины скорой помощи. В результате неё четыре человека погибли и трое пострадали.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, водитель «скорой» ехал с включенными проблесковыми маячками, когда произошла авария. В какой-то момент он врезался в ограждение, от удара автомобиль откинуло на встречную полосу, где впоследствии произошло столкновение с Mitsubishi. После этого машина скорой помощи загорелась.В аварии погибли водитель Mitsubishi, его пассажир, а также два пассажира скорой. Два пассажира Mitsubishi и водитель скорой были госпитализированы. Их личности, характер и тяжесть травм уточняются.