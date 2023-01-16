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В Москве к 2,5 годам колонии приговорили расстреливавшего кошек живодёра
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Черемушкинском районном суде Москвы на 2,5 года отправили за решётку местного жителя, расстреливавшего кошек из пневматического оружия во дворах жилых домов. Его обвиняют в жестоком обращении с животными и хулиганстве.
По данным «Комсомольской правды», на счету живодёра около 10 жертв, однако в деле фигурируют всего три – один убитый кот и два выживших. Свои действия мужчина оправдал тем, что животные являются переносчиками вирусов и бактерий.
«Олегу Кривякову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселения»,
– сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.
По данным «Комсомольской правды», на счету живодёра около 10 жертв, однако в деле фигурируют всего три – один убитый кот и два выживших. Свои действия мужчина оправдал тем, что животные являются переносчиками вирусов и бактерий.
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