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В Мособлсуде пройдут прения сторон по делу Фургала
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня Люберецкий городской суд Московской области приступает к финальной стадии рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-губернатора Михаила Карапетяна.
Напомним, что экс-губернатор находится в Лефортово больше двух лет, его подозревают в организации убийств предпринимателей, создании ОПГ и семи эпизодах мошенничества. Свою вину он не признает.
«Прения сторон в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении нашего доверителя и других фигурантов назначены на понедельник на выездном заседании в Московском областном суде»,
– сказал адвокат.
Напомним, что экс-губернатор находится в Лефортово больше двух лет, его подозревают в организации убийств предпринимателей, создании ОПГ и семи эпизодах мошенничества. Свою вину он не признает.
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