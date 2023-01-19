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В Кургане водитель сбил на пешеходном переходе двух детей 7 и 9 лет
Россия и мир
Фото: ГИБДД по Кургану
В Кургане водитель Audi 80 сбил двух детей, переходивших через дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора. Это произошло в минувшие выходные. Известно, что ребята возвращались домой от бабушки.
Как сообщают в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану, инцидент произошел 21 января в 16 часов на улице Гвардейская вблизи дома № 2А. Водитель въехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий, красный сигнал светофора, и допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов 7 и 9 лет.
В результате аварии оба ребёнка получили телесные повреждения и были доставлены в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста».
Как сообщают в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану, инцидент произошел 21 января в 16 часов на улице Гвардейская вблизи дома № 2А. Водитель въехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий, красный сигнал светофора, и допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов 7 и 9 лет.
В результате аварии оба ребёнка получили телесные повреждения и были доставлены в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста».
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