В Кургане водитель сбил на пешеходном переходе двух детей 7 и 9 лет

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Кургане водитель Audi 80 сбил двух детей, переходивших через дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора. Это произошло в минувшие выходные. Известно, что ребята возвращались домой от бабушки.Как сообщают в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану, инцидент произошел 21 января в 16 часов на улице Гвардейская вблизи дома № 2А. Водитель въехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий, красный сигнал светофора, и допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов 7 и 9 лет.В результате аварии оба ребёнка получили телесные повреждения и были доставлены в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста».