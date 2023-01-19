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СМИ: бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в кардиоцентр

11.45 Пятница, 20 января 2023
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован, сообщили СМИ.

РИА Новости со ссылкой на свои источники пишут, что Назарбаев находится в национальном научном кардиохирургическом центре, расположенном в столице республики.

Ранее казахстанский медиаменеджер Александр Аксютиц написал в соцсетях, что Назарбаев доставлен в одну из клиник для кардиологического обследования. Сообщается, что возможно хирургическое вмешательство.

Официальных комментариев от пресс-службы Назарбаева пока нет.

Напомним, 12 января экс-президента Казахстана лишили статуса почетного сенатора. Этот статус убрали из регламента парламента. Ранее Конституционный суд страны признал, что закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» не соответствует обновленной Конституции. Таким образом, бывший президент Казахстана был лишен статуса «лидера нации».

Обновлено. Назарбаев перенес операцию на сердце, операция прошла успешно, угрозы жизни нет, сообщил его пресс-секретарь.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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