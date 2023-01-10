Назарбаева лишили статуса почетного сенатора Казахстана

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили статуса почетного сенатора.Как заявил журналистам председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев, этот статус убрали из регламента парламента.Назарбаев стал почетным сенатором 30 мая 2019 года (и был единственным обладателем этого статуса). Сенат в то время возглавляла дочь первого президента республики Дарига Назарбаева.Ранее Конституционный суд страны признал, что закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» не соответствует обновленной Конституции. Таким образом, бывший президент Казахстана был лишен статуса «лидера нации».