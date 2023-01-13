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В Омске мобилизованный получил шесть лет строгого режима за угрозу убить начальника

12.20 Четверг, 19 января 2023
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Омский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, призванного по мобилизации, к шести годам колонии строгого режима за угрозу убить своего начальника.

Как сообщили в пресс-службе суда, военнослужащий Рыбин был недоволен своим начальником и захотел «добиться снижения его требовательности к подчиненным».

В присутствии сослуживцев, он повалил начальника на кровать и приставил к его горлу охотничий нож. Также он «имитировал удар в область сердца». При этом Рыбин угрожал убийством и требовал «прекращения использования властных полномочий в отношении него и его сослуживца», сообщили в суде.

Свою вину Рыбин признал частично, в содеянном раскаялся. При этом с квалификацией его действий как насилия в отношении начальника Рыбин не согласился.

Суд учел, что Рыбин совершил преступление впервые и в целом характеризуется «удовлетворительно». Отягчающим обстоятельством суд посчитал то, что преступление было совершено в период мобилизации.

Приговор в законную силу не вступил.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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