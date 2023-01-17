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В Москве ночью горел деревянный храм, пострадал один человек
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Москве минувшей ночью произошел пожар на Кронштадтском бульваре, 24, сообщили в МЧС.
По данным из открытых источников, по этому адресу расположен храм святого праведного Иоанна Кронштадтского.
«В 03:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, Кронштадтский бульвар, д. 24, к. 2. Произошло возгорание на площади 100 м²», — сообщили в МЧС по Москве.
Пожар в деревянном двухэтажном строении ликвидировали к половине шестого утра.
По данным МЧС, в результате пожара пострадал один человек.
Причина возгорания не сообщается.
По данным из открытых источников, по этому адресу расположен храм святого праведного Иоанна Кронштадтского.
«В 03:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, Кронштадтский бульвар, д. 24, к. 2. Произошло возгорание на площади 100 м²», — сообщили в МЧС по Москве.
Пожар в деревянном двухэтажном строении ликвидировали к половине шестого утра.
По данным МЧС, в результате пожара пострадал один человек.
Причина возгорания не сообщается.
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