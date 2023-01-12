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Путин: работников ОПК могут освободить от призыва на срочную службу
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Владимир Путин заявил, что вопрос об отсрочке для людей призывного возраста, которые работают в сфере ОПК, будет решен в ближайшее время.
«Что касается призывников, которые призываются на срочную службу: с учетом того, что "оборонка" сейчас загружена и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу», — сказал Путин на встрече с рабочими Обуховского завода.
По его словам, в ближайшее время этот вопрос будет решен.
«Что касается призывников, которые призываются на срочную службу: с учетом того, что "оборонка" сейчас загружена и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу», — сказал Путин на встрече с рабочими Обуховского завода.
По его словам, в ближайшее время этот вопрос будет решен.
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