Путин: работников ОПК могут освободить от призыва на срочную службу

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Владимир Путин заявил, что вопрос об отсрочке для людей призывного возраста, которые работают в сфере ОПК, будет решен в ближайшее время.«Что касается призывников, которые призываются на срочную службу: с учетом того, что "оборонка" сейчас загружена и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу», — сказал Путин на встрече с рабочими Обуховского завода.По его словам, в ближайшее время этот вопрос будет решен.