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В бурятском городе Кяхта по помойкам ходят бродячие коровы
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Народного фронта Бурятии
В городе Кяхта в Бурятии по помойкам бродят безнадзорные коровы.
Снимки опубликовал телеграм-канал Народного фронта в Бурятии. «Коротко о том, как обстоят дела сразу с двумя проблемами в Кяхте. Бродячий без присмотра скот и несвоевременный вывоз мусора», — говорится в сообщении.
На фото — коровы, которые ищут, вероятно, подножный корм среди мусора и переполненных контейнеров.
Кяхта — районный центр, в нем проживают около 18 тысяч человек.
Снимки опубликовал телеграм-канал Народного фронта в Бурятии. «Коротко о том, как обстоят дела сразу с двумя проблемами в Кяхте. Бродячий без присмотра скот и несвоевременный вывоз мусора», — говорится в сообщении.
На фото — коровы, которые ищут, вероятно, подножный корм среди мусора и переполненных контейнеров.
Кяхта — районный центр, в нем проживают около 18 тысяч человек.
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