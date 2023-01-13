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В Южной Корее силовики провели обыски в профсоюзах по «антикоммунистическому делу»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Южной Корее Национальное разведывательное агентство и полиция провели обыски в профсоюзной организации, членов которой подозревают в нарушении антикоммунистического законодательства и закона о нацбезопасности.
По данным агентства Ренхап, в среду около полудня в центре Сеула полиция начала рейд в штаб-квартире Корейской конфедерации профсоюзов.
Сообщается о столкновениях представителей конфедерации с полицией. В руководстве профсоюза потребовали проводить обыск в присутствии их адвокатов.
Примерно в это же время полиция пришла с обысками в штаб-квартиру профсоюза работников здравоохранения и медицины (структурно входит в состав конфедерации).
Сообщается также, что обыск провели в доме одного из бывших представителей конфедерации.
Ренхап со ссылкой на следователей сообщает, что дело находится в стадии внутреннего расследования уже несколько лет, соответствующие доказательства были получены.
Ордер на обыски и выемку документов выдал суд.
По данным агентства Ренхап, в среду около полудня в центре Сеула полиция начала рейд в штаб-квартире Корейской конфедерации профсоюзов.
Сообщается о столкновениях представителей конфедерации с полицией. В руководстве профсоюза потребовали проводить обыск в присутствии их адвокатов.
Примерно в это же время полиция пришла с обысками в штаб-квартиру профсоюза работников здравоохранения и медицины (структурно входит в состав конфедерации).
Сообщается также, что обыск провели в доме одного из бывших представителей конфедерации.
Ренхап со ссылкой на следователей сообщает, что дело находится в стадии внутреннего расследования уже несколько лет, соответствующие доказательства были получены.
Ордер на обыски и выемку документов выдал суд.
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