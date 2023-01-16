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В Амурской области 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов, возбуждено уголовное дело

11.28 Среда, 18 января 2023
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Амурской области на перегоне Джиктанда – Талдан Забайкальской железной дороги 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 263 УК, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Движение по перегону временно приостановлено. Сообщается о задержке пассажирских поездов.

Пострадавших в результате ЧП нет. Также в СК сообщили, что нет угрозы экологической безопасности.

Что именно перевозили в вагонах, не уточняется.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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