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СМИ: в Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу, сообщает NBC.
По данным канала, погибла женщина, которая во время перестрелки находилась в китайском ресторане и стала «непреднамеренной целью» для стрелка. Женщина скончалась от полученных ран.
Ранения получили мужчина и 15-летний подросток. Сообщается, что подросток открыл ответный огонь, и теперь он будет привлечен к ответственности за ношение пистолета без лицензии, а также другие правонарушения, связанные с оружием.
Стрелка разыскивает полиция.
Напомним, на этой неделе массовая стрельба произошла в Калифорнии и во Флориде.
По данным канала, погибла женщина, которая во время перестрелки находилась в китайском ресторане и стала «непреднамеренной целью» для стрелка. Женщина скончалась от полученных ран.
Ранения получили мужчина и 15-летний подросток. Сообщается, что подросток открыл ответный огонь, и теперь он будет привлечен к ответственности за ношение пистолета без лицензии, а также другие правонарушения, связанные с оружием.
Стрелка разыскивает полиция.
Напомним, на этой неделе массовая стрельба произошла в Калифорнии и во Флориде.
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