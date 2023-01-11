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В Красноярском крае произошел разлив 15-ти тонн нефтепродуктов, введен режим ЧС
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Енисейском районе Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов из-за разгерметизации емкости.
Об этом сообщили в районном управлении по ГО и ЧС.
«На складе временного хранения ДТ ООО "Енисейэнергоком" произошла разгерметизация емкости, в результате произошел разлив нефтепродуктов в количестве 15 т. На территории Енисейского района с 14:00 17.01.2023 года введен режим ЧС», — говорится в сообщении.
К месту ЧС направлены силы и средства для ликвидации последствий аварийного разлива.
Масштаб экологического ущерба предстоит установить специалистам. Между тем, в экстренных службах утверждают, что топливо не попало в Енисей.
Разлив ГСМ произошел в районе села Ярцево, где, по данным из открытых источников, проживают около полутора тысяч человек.
Обновлено. Позже в местной администрации добавили, что площадь загрязнения составляет порядка 100 кв. метров.
Об этом сообщили в районном управлении по ГО и ЧС.
«На складе временного хранения ДТ ООО "Енисейэнергоком" произошла разгерметизация емкости, в результате произошел разлив нефтепродуктов в количестве 15 т. На территории Енисейского района с 14:00 17.01.2023 года введен режим ЧС», — говорится в сообщении.
К месту ЧС направлены силы и средства для ликвидации последствий аварийного разлива.
Масштаб экологического ущерба предстоит установить специалистам. Между тем, в экстренных службах утверждают, что топливо не попало в Енисей.
Разлив ГСМ произошел в районе села Ярцево, где, по данным из открытых источников, проживают около полутора тысяч человек.
Обновлено. Позже в местной администрации добавили, что площадь загрязнения составляет порядка 100 кв. метров.
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