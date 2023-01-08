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Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида, умерла на 96-м году жизни, сообщает ANSA.
Известно, что в прошлом году актриса упала у себя дома, в результате чего у неё был диагностирован перелом бедренной кости. Она успешно перенесла операцию и в сентябре была выписаны из больницы. Её состояние не вызывало у врачей опасения.
Среди работ, принесшей Джине Лоллобриджиде всемирную известность, роли Аделины в французском фильме «Фанфан-тюльпан», Эсмеральды в фильме «Собор Парижской Богоматери», Оттавии в «Невесте на одну ночь», Хелены Риччи в «Большой игре» и Лины Кавальери в «Самой красивой женщине в мире (Красивая, но опасная)».
В 1970-х годов Лоллобриджида приостановила свою актерскую деятельность и занялась фотожурналистикой и скульптурой. В 2003 году выставка её скульптурных работа была представлена в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Известно, что в прошлом году актриса упала у себя дома, в результате чего у неё был диагностирован перелом бедренной кости. Она успешно перенесла операцию и в сентябре была выписаны из больницы. Её состояние не вызывало у врачей опасения.
Среди работ, принесшей Джине Лоллобриджиде всемирную известность, роли Аделины в французском фильме «Фанфан-тюльпан», Эсмеральды в фильме «Собор Парижской Богоматери», Оттавии в «Невесте на одну ночь», Хелены Риччи в «Большой игре» и Лины Кавальери в «Самой красивой женщине в мире (Красивая, но опасная)».
В 1970-х годов Лоллобриджида приостановила свою актерскую деятельность и занялась фотожурналистикой и скульптурой. В 2003 году выставка её скульптурных работа была представлена в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
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