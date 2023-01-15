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Россияне стали крупнейшими зарубежными покупателями недвижимости в Дубае
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В 2022 году в Объединенных Арабских Эмиратах больше всего недвижимости в эмирате Дубай среди иностранцев приобрели россияне. Такие данные приводит агентство Bloomberg со ссылкой на брокерскую фирму Betterhomes, базирующуюся в Дубае.
На втором месте среди крупнейших зарубежных приобретателей недвижимости в Дубае оказались британцы, на третьем – индийцы, на четвертом – итальянцы, а на пятом – французы
По данным агентства, в прошлом году в Дубае было зарегистрировано более 86 тысяч сделок по продаже жилья, что превысило предыдущий рекорд 2009 года, когда было проведено 80 тысяч сделок.
Всего недвижимости в крупнейшем городе ОАЭ за предыдущий год было продано на сумму около 208 миллиардов дирхамов (56,6 миллиарда долларов), что примерно на 80% больше, чем в 2021 году.
На втором месте среди крупнейших зарубежных приобретателей недвижимости в Дубае оказались британцы, на третьем – индийцы, на четвертом – итальянцы, а на пятом – французы
«Рост сделок был в основном вызван сегментом внеплановой недвижимости, который вырос на 80% в год, поскольку девелоперы увеличили количество новых объектов»,
– отмечает Bloomberg.
По данным агентства, в прошлом году в Дубае было зарегистрировано более 86 тысяч сделок по продаже жилья, что превысило предыдущий рекорд 2009 года, когда было проведено 80 тысяч сделок.
Всего недвижимости в крупнейшем городе ОАЭ за предыдущий год было продано на сумму около 208 миллиардов дирхамов (56,6 миллиарда долларов), что примерно на 80% больше, чем в 2021 году.
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