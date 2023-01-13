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В Уфе 18-летний местный житель зарезал свою мать
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Уфе суд арестовал 18-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве матери. Об этом сообщают в Следственном комитете России по Республики Башкортостан. По неподтверждённым данным, причиной конфликта стал пропавший блокнот с логинами и паролями от аккаунтов молодого человека.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл утром 9 января 2023 года. По версии следователей, во время конфликта обвиняемый взял кухонный нож и накинулся на свою мать, нанося удары в шею и туловище. От полученных ранений потерпевшая скончалась.
После убийства молодой человек написал сообщение своему брату, в котором рассказал о том, что совершил. После этого брат вызвал полицию и скорую помощь.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл утром 9 января 2023 года. По версии следователей, во время конфликта обвиняемый взял кухонный нож и накинулся на свою мать, нанося удары в шею и туловище. От полученных ранений потерпевшая скончалась.
После убийства молодой человек написал сообщение своему брату, в котором рассказал о том, что совершил. После этого брат вызвал полицию и скорую помощь.
«Скрываться от правоохранителей обвиняемый не стал, сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах случившегося»,
– рассказали в ведомстве.
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