В Уфе 18-летний местный житель зарезал свою мать



– рассказали в ведомстве. «Скрываться от правоохранителей обвиняемый не стал, сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах случившегося»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Уфе суд арестовал 18-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве матери. Об этом сообщают в Следственном комитете России по Республики Башкортостан. По неподтверждённым данным, причиной конфликта стал пропавший блокнот с логинами и паролями от аккаунтов молодого человека.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл утром 9 января 2023 года. По версии следователей, во время конфликта обвиняемый взял кухонный нож и накинулся на свою мать, нанося удары в шею и туловище. От полученных ранений потерпевшая скончалась.После убийства молодой человек написал сообщение своему брату, в котором рассказал о том, что совершил. После этого брат вызвал полицию и скорую помощь.