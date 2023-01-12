Объем неплатежей по розничным задолженностям продолжает расти





– считает генеральный директор коллекторского агентства Денис Аксёнов. «Пиковый рост произошёл по итогам сентября 2022 года, когда объём неплатежей за месяц вырос сразу на 2%, затем темп формально упал в два раза, до +1% в октябре и ноябре, однако в абсолютных величинах это дополнительно по 10 миллиардов рублей просроченной задолженности ежемесячно»,





– сказал Аксёнов. «Ноябрьские суммы неплатежей пока отражают проблемы августа и ранее, так как ссуда относится к проблемной только спустя 90 дней неплатежей, всплеск просроченной задолженности сильнее сентябрьского уровня мы ожидаем уже в январе 2023 года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Темп прироста объёма неплатежей по розничным банковским кредитам превысил психологическую отметку, увеличиваясь по 1% ежемесячно. Такие данные приводят аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».Так, только за ноябрь 2022 года банковская просроченная задолженность без учёта ипотечных кредитов выросла на 1% или 8,93 миллиарда рублей. Всего за 11 месяцев 2022 года совокупный объём проблемных розничных банковских кредитов вырос на 16,2% или на 143 миллиарда до 1,024 триллиона рублей, заявляют специалисты.С его слов, по итогам декабря ситуация ухудшилась, так как накануне Нового Года заёмщики традиционно тратят чуть больше, чем позволяет их доход. Это ещё больше ускоряет темп прироста просроченных неплатежей.На начало декабря 2022 года общий объём просроченных розничных кредитов, без учета ипотечных, превысил 1,024 трлн рублей. Доля неплатежей по ипотеке в проблемном кредитном портфеле не превышает 5% – чуть более 54 миллиарда рублей.Наибольший объём новых неплатежей за 11 месяцев был отмечен в Москве (+9,94 млрд рублей), Московской (+9,4 млрд) и Тюменской (+6,1 млрд) областях. По динамике прироста в Сахалинской области (+34%), Республике Хакасия (+33%) и Республике Крым (+32%).Доля просроченных ссуд в совокупном розничном неипотечном портфеле сохранилась на уровне октября или 7,9%. В ипотечном портфеле этот показатель не превышает 0,5%. При этом совокупная задолженность в рознице в ноябре увеличилась на 5%, до 13,5 трлн рублей.Как объяснил эксперт, предпосылки сформированы как за счёт сокращения объёмов кредитования и потерей заёмщиками возможности рефинансировать свои долги, так и благодаря непродлению моратория на банкротство.