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Два человека погибли при взрыве на химзаводе в Китае

13.21 Понедельник, 16 января 2023
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В воскресенье, 15 января, на северо-востоке Китая на химическом заводе в провинции Ляонин произошёл взрыв, в результате которого 34 человека пострадали и двое погибли. Об этом сообщает китайский международный новостной телеканал CGTN.

«Два человека погибли и 12 числятся пропавшими без вести в результате пожара. Ещё 34 получили ранения, в том числе четверо тяжело ранены»,
– говорится в сообщении.


Как передает Sinchew, в тушении были задействованы 441 спасатель и 105 единиц пожарной техники. Также на месте происшествия работали 240 медицинских работников и 20 машин скорой помощи.

По данным China Daily, Департамент экологической среды после проверки качества воздуха вокруг предприятия заявил о том, что все показатели находятся в норме.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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