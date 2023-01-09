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Два человека погибли при взрыве на химзаводе в Китае
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В воскресенье, 15 января, на северо-востоке Китая на химическом заводе в провинции Ляонин произошёл взрыв, в результате которого 34 человека пострадали и двое погибли. Об этом сообщает китайский международный новостной телеканал CGTN.
Как передает Sinchew, в тушении были задействованы 441 спасатель и 105 единиц пожарной техники. Также на месте происшествия работали 240 медицинских работников и 20 машин скорой помощи.
По данным China Daily, Департамент экологической среды после проверки качества воздуха вокруг предприятия заявил о том, что все показатели находятся в норме.
«Два человека погибли и 12 числятся пропавшими без вести в результате пожара. Ещё 34 получили ранения, в том числе четверо тяжело ранены»,
– говорится в сообщении.
Как передает Sinchew, в тушении были задействованы 441 спасатель и 105 единиц пожарной техники. Также на месте происшествия работали 240 медицинских работников и 20 машин скорой помощи.
По данным China Daily, Департамент экологической среды после проверки качества воздуха вокруг предприятия заявил о том, что все показатели находятся в норме.
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