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Среди пассажиров рухнувшего самолёта в Непале было четверо россиян
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Посольство России в Катманду подтвердило гибель четырех российских граждан, находившихся на борту рухнувшего в Непале пассажирского самолёта авиакомпании Yeti Airlines. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что 15 января на взлётно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале потерпел крушение самолёт, на борту которого находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее местные СМИ писали о том, что в самолёте в момент крушения находилось не менее 15 иностранцев.
«К сожалению, четверо граждан РФ погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем всё необходимое содействие родственникам погибших россиян»,
– приводит слова российского посла в Непале Алексея Новикова информационное агентство.
Напомним, что 15 января на взлётно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале потерпел крушение самолёт, на борту которого находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее местные СМИ писали о том, что в самолёте в момент крушения находилось не менее 15 иностранцев.
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