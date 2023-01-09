В Госдуме предложили правительству разрешить оплату услуг ЖКХ маткапиталом

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отправила письмо вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность размещения оплаты услуг ЖКХ материнским капиталом. На соответствующее письмо ссылаются Известия.Депутат объяснила свое предложение растущими долгами перед поставщиками услуг ЖКХ из-за роста тарифов. Так, в декабре прошлого года озвучивался рост в 9 процентов.«В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тыс. рублей в год», – указано в обращении к Голиковой.Также, по словам Лантратовой, в некоторых семьях на оплату услуг ЖКХ приходится до половины семейного бюджета.«Задача у нас была поддержать матерей, а не рынок недвижимости. А им деньги нужны уже сейчас. Если семьи на несколько лет освободить от коммунальных платежей, это позволит пустить освободившиеся средства на оплату кружков, на одежду, игрушки, памперсы, то есть на самое необходимое, на что семейного бюджета не всегда хватает», – цитируют Известия Лантратову.