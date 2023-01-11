Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкортостана

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.Церемония прощания проходит в государственном концертном зале «Башкортостан». На входе выстроились длинные очереди, следует из трансляции.По информации местных СМИ, в центре города перекрыты несколько улиц.Ранее пресс-служба главы республики сообщала, что Муртазу Рахимова похоронят 13 января на мусульманском кладбище Уфы.Первый президент республики скончался 11 января на 89-м году жизни.