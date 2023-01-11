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Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкортостана
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.
Церемония прощания проходит в государственном концертном зале «Башкортостан». На входе выстроились длинные очереди, следует из трансляции.
По информации местных СМИ, в центре города перекрыты несколько улиц.
Ранее пресс-служба главы республики сообщала, что Муртазу Рахимова похоронят 13 января на мусульманском кладбище Уфы.
Первый президент республики скончался 11 января на 89-м году жизни.
Церемония прощания проходит в государственном концертном зале «Башкортостан». На входе выстроились длинные очереди, следует из трансляции.
По информации местных СМИ, в центре города перекрыты несколько улиц.
Ранее пресс-служба главы республики сообщала, что Муртазу Рахимова похоронят 13 января на мусульманском кладбище Уфы.
Первый президент республики скончался 11 января на 89-м году жизни.
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