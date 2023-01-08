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МЧС: площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 1000 квадратных метров
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
В Красноярске крупный пожар, загорелся склад на улице Ломоносова.
По данным регионального ГУ МЧС, площадь возгорания увеличилась до 1000 кв.м. Изначально сообщалось о 300 кв. м.
Горит кровля и фасад складского помещения.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 15 единиц техники и 44 человека личного состава.
В местных СМИ пишут, что горят склады возле пивного завода.
По данным регионального ГУ МЧС, площадь возгорания увеличилась до 1000 кв.м. Изначально сообщалось о 300 кв. м.
Горит кровля и фасад складского помещения.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 15 единиц техники и 44 человека личного состава.
В местных СМИ пишут, что горят склады возле пивного завода.
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