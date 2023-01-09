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В Росздравнадзоре ответили на сообщения о пропаже из аптек детского ибупрофена
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
В Росздравнадзоре заявили, что на рынке достаточно детского ибупрофена в форме суспензии. Есть запас более чем на полгода.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что из московских аптек пропал детский противовоспалительный препарат ибупрофен в другой форме — в форме суппозиториев (свечей), который входит в перечень ЖВЛ.
Некоторые компании отказались от их производства из-за роста себестоимости, пишет издание. По словам врачей, нехватка препарата наблюдается с начала этого года (в том числе из-за высокого спроса).
Позже Росздравнадзор заявил, что на рынке достаточно препарата в форме суспензии. «На рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь. По данным Росздравнадзора, общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021 года и составил более 17,5 миллиона упаковок», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).
В ведомстве утверждают, что сейчас «остатки препарата обеспечивают более чем полугодовую потребность», при этом производство и поставки продолжаются.
Также врачи говорят, что на рынке много аналогов с теми же действующими веществами в разных лекарственных формах.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что из московских аптек пропал детский противовоспалительный препарат ибупрофен в другой форме — в форме суппозиториев (свечей), который входит в перечень ЖВЛ.
Некоторые компании отказались от их производства из-за роста себестоимости, пишет издание. По словам врачей, нехватка препарата наблюдается с начала этого года (в том числе из-за высокого спроса).
Позже Росздравнадзор заявил, что на рынке достаточно препарата в форме суспензии. «На рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь. По данным Росздравнадзора, общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021 года и составил более 17,5 миллиона упаковок», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).
В ведомстве утверждают, что сейчас «остатки препарата обеспечивают более чем полугодовую потребность», при этом производство и поставки продолжаются.
Также врачи говорят, что на рынке много аналогов с теми же действующими веществами в разных лекарственных формах.
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