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Суд в Уфе приговорил к пяти годам колонии ефрейтора, который не захотел служить в зоне боевых действий
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Уфимский гарнизонный военный суд приговорил 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова к пяти годам колонии. Его обвинили в уклонении от прохождения военной службы продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации (по ч. 5 ст. 337 УК).
«Судом установлено, что в мае 2022 года Кандаров, не желая принимать участие в специальной военной операции, не явился к месту службы. В сентябре 2022 года обвиняемый был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов, чем и прекратилось его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкортостана.
Суд назначил ефрейтору наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
«Судом установлено, что в мае 2022 года Кандаров, не желая принимать участие в специальной военной операции, не явился к месту службы. В сентябре 2022 года обвиняемый был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов, чем и прекратилось его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкортостана.
Суд назначил ефрейтору наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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