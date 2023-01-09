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СМИ: в Кабуле у здания МИД прогремел взрыв, на улицах слышны выстрелы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
У здания МИД Афганистана прогремел взрыв, на улицах Кабула слышны выстрелы, пишут РИА Новости со ссылкой на свои источники.
На место ЧП прибыли машины скорой помощи. Информация уточняется.
На место ЧП прибыли машины скорой помощи. Информация уточняется.
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